В Рязанской области пропал мужчина с татуировкой на предплечье

Ориентировка ПО "Лиза Алерт".

В Ухоловском районе, селе Ольхи, пропал человек. Местонахождение 36-летнего (1984 года рождения) Михаила Михайловича Мартынова остается неизвестным с 22 августа.

Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт». В ней указаны следующие приметы: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. Есть татуировка на правом предплечье.

Одет пропавший был в белую футболку, синие спортивные штаны и синие кроссовки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или экстренному 112.