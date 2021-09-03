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Здоровье3 сентября 2021 12:29

Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 3 сентября

В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся
Источник:kp.ru
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3 сентября в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще четырех человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

Это две женщины – в возрасте 79-ти и 82-х лет, скончавшиеся в июне. И двое мужчин. 72-летний мужчина скончался еще в апреле, 83-летний – в мае.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 959 человек.