К началу учебного года «Ростелеком Лицей» дарит месяц подписки новым абонентам

Фото: Ростелеком.

К началу нового учебного года «Ростелеком» сделал подарок жителям Центрального федерального округа (ЦФО). С 1 сентября новые абоненты смогут воспользоваться промокодом на один месяц бесплатной подписки на образовательный сервис «Ростелеком Лицей». Получить код можно на сайте «Ростелекома».

«Ростелеком Лицей» — сервис, который объединяет образовательный контент по направлениям «Школа» и «Развитие». В первом разделе собраны видеоматериалы для самостоятельного изучения школьной программы и выполнения домашних заданий, а также подготовки к экзаменам. В разделе «Развитие» содержится информация о современных цифровых технологиях, здоровом образе жизни, развитии логики, памяти и многом другом. Все курсы подготовлены и записаны преподавателями и методистами из лучших школ и вузов страны.