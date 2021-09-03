Ужасное лобовое ДТП случилось недалеко от города Сасово

От легковушки почти ничего не осталось. Фото: УМВД по Рязанской области.

Ужасное ДТП случилось недалеко от города Сасово вечером 2 сентября. Столкнулись ВАЗ-2115 и Chevrolet Tahoe.

Местом трагедии стал 34-й километр дороги Шацк – Сасово – Касимов (район села Алешино). Примерно в 19:50 59-житель райцентра на своей «пятнашке» при попытке обгона врезался во встречный внедорожник.

Пассажирка ВАЗ погибла на месте. Фото: УМВД по Рязанской области.

В результате отечественная легковушка была буквально уничтожена. Ее 59-летняя пассажирка скончалась на месте, водителя госпитализировали. Медицинская помощь понадобилась и водителю Chevrolet, 61-летнему москвичу.

Chevrolet Tahoe управлял житель Москвы. Фото: УМВД по Рязанской области.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в шести других ДТП за минувшие сутки различные травмы получили семь человек.