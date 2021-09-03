В пяти районах Рязанской области 3 сентября отключат электричество.
Фото: Виктор Гусейнов
3 сентября в пяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Муратово, село Мосолово — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- деревня Александро-Прасковинка (улицы Первая, Вторая) — с 09:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Пупкино, село Захарово — с 09:00 до 16:00.
Михайловский район:
- село Красное — с 09:30 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Быково, деревня Верещугино, деревня Гуреево, деревня Иванисово, деревня Макарово, деревня Шопино — с 14:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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