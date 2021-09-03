В пяти районах Рязанской области 3 сентября отключат электричество. Фото: Виктор Гусейнов

3 сентября в пяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Муратово, село Мосолово — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка (улицы Первая, Вторая) — с 09:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Пупкино, село Захарово — с 09:00 до 16:00.

Михайловский район:

- село Красное — с 09:30 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Быково, деревня Верещугино, деревня Гуреево, деревня Иванисово, деревня Макарово, деревня Шопино — с 14:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!