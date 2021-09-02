Вечером 2 сентября в Рыбновской райбольнице случился пожар

Вызов о пожаре в Рыбновской районной больнице поступил вечером 2 сентября.

2 сентября в Рыбновской районной больнице произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Рязанской области, звонок о том, что первый этаж заволокло дымом, поступил в 20:20.

К зданию на улице Ленина сотрудники противопожарной службы – 11 единиц техники и 41 человек личного состава – прибыли в 20:27 и обнаружили источник задымления в подвале. Через полчаса пожар локализовали, а в 21:05 объявили о его ликвидации на площади 4 квадратных метров.

Из больницы было эвакуировано пять человек. При этом никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.