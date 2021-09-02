В Рязани «Газель», сдавая задом, сбила пенсионерку

Наезд произошел возле дома на улице Энгельса.

2 сентября в Рязани 64-летняя жительница города попала под «Газель». Как сообщает областная Госавтоинспекция, инцидент произошел примерно в 09:32 у дома 22б по улице Энгельса.

По предварительной информации, к наезду привело то обстоятельство, что 52-летний рязанец при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в управлении ГИБДД по Рязанской области.

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