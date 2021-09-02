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Общество2 сентября 2021 17:42

В Горроще торжественно открыли площадку для выгула собак. Были и депутаты

Для строительства площадки местные жители собрали 50 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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В Горроще торжественно открыли площадку для выгула собак. Были и депутаты.

В Горроще торжественно открыли площадку для выгула собак. Были и депутаты.

2 сентября у Дворца молодежи со стороны улицы Стройкова открыли очередную в Рязани площадку для выгула собак. Кроме местных жителей с питомцами на торжественное мероприятие пришли и депутаты. Некоторые из них планируют этой осенью попасть в Государственную Думу нового созыва.

Площадку построили благодаря местным инициативам, то есть, скинулись деньгами власти и сами жители близлежащих домов. По словам одного из депутатов, от народа на строительство площадки собрали 50 тысяч рублей, всего на объект потратили 500 тысяч.

Открытие площадки для собак в Рязани
Новая площадка находится в Горроще.

После показательных выступлений собак, ведущий мероприятия рассказал собравшимся о правилах поведения на площадке. Главное условие, прежде чем попасть на территорию, собака должна быть выгуляна. Но если питомец, все-таки, сходил в туалет, то его хозяин должен за ним убрать. Урны для этого на площадке есть.

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