В Горроще торжественно открыли площадку для выгула собак. Были и депутаты.

2 сентября у Дворца молодежи со стороны улицы Стройкова открыли очередную в Рязани площадку для выгула собак. Кроме местных жителей с питомцами на торжественное мероприятие пришли и депутаты. Некоторые из них планируют этой осенью попасть в Государственную Думу нового созыва.

Площадку построили благодаря местным инициативам, то есть, скинулись деньгами власти и сами жители близлежащих домов. По словам одного из депутатов, от народа на строительство площадки собрали 50 тысяч рублей, всего на объект потратили 500 тысяч.

После показательных выступлений собак, ведущий мероприятия рассказал собравшимся о правилах поведения на площадке. Главное условие, прежде чем попасть на территорию, собака должна быть выгуляна. Но если питомец, все-таки, сходил в туалет, то его хозяин должен за ним убрать. Урны для этого на площадке есть.

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