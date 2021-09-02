Рязанцы продолжают давать своим детям полузабытые и редкие имена

Рязанцы продолжают давать своим деткам полузабытые и редкие имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в августе 2021 года в Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Александр, Михаил, Артем, Максим, Матвей, Илья, Дмитрий, Кирилл, Егор, Марк;

- девочкам: Милана, Виктория, Анна, Алиса, Вероника, Ксения, Арина, Александра, Василиса, София.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям:

- мальчики: Серафим, Лука, Елисей, Игнат, Филипп, Герман, Мирослав, Прохор, Гавриил, Богдан;

- девочки: Анисия, Лукерья, Пелагея, Василина, Аврора, Алексия, Регина, Милослава, Ярослава, Афина.

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