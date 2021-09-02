Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 2 сентября

2 сентября в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще шесть человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

Это две женщины – в возрасте 68-ми лет (скончалась в июне) и 74-х лет (скончалась в июне). И четверо, также умерших в июне, мужчин – в возрасте 48-ми лет, 73-х лет, 81-го года и 89-ти лет.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 955 человек.