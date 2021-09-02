По «Пушкинской карте» пустят в восемь рязанских учреждений культуры

Одним из первых рязанских участников программы «Пушкинская карта» стал Театр кукол. Фото: vk.com/rzn_puppet

Опубликован список мест, куда в Рязани и области пустят по «Пушкинской карте». К программе пока присоединились восемь учреждений. Их перечислила пресс-служба регионального правительства:

- Театр драмы;

- Театр кукол;

- Театр на Соборной (ТЮЗ);

- Рязанский областной музыкальный театр;

- Рязанская областная филармония;

- Музей-заповедник С.А. Есенина;

- Художественный музей им. И.П. Пожалостина;

- МКЦ города Рязани.

В дальнейшем к проекту планируют подключить другие учреждения, в том числе библиотеки и частные музей. Афиши мероприятий уже сформированы.

«Пушкинская карта» - это программа для россиян с 14 до 22 лет, которую затеяли ради популяризации культурного досуга среди молодежи. Основной функционал берет на себя приложение «Госуслуги. Культура» с виртуальной «Пушкинской картой» (можно получить и в пластике), сведениями о доступных мероприятиях и другим наполнением. Подробнее об оформлении карты рассказано в материале «КП».

«Пушкинская карта» позволяет бесплатно посещать мероприятия в рамках лимита. На 2021 год этот лимит составит 3000 рублей, а в 2022-2023 – 5000 рублей.

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