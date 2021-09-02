В Рязани установили контейнер для сбора батареек

В Рязани у ТЦ «Барс на Московском» установили контейнер для сбора батареек. Фото: vk.com/erarzn

В Рязани у ТЦ «Барс на Московском» (Московское шоссе, дом 5а) установили контейнер для сбора батареек. Об этом сообщает Экологический Рязанский Альянс, который внес свою лепту.

«Контейнер яркий, современный и оснащен автоматической системой пожаротушения», - пишут представители ЭРА.

По информации активистов, алогичные контейнеры в 2021 году появятся еще в четырех городах. Это Москва, Вологда, Казань и Архангельск. Финансирует проект компания Duracell.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!