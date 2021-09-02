В ДТП с «Ладой» и грузовиком на М-5 в Рязанской области погиб пензяк

В ДТП погиб водитель легковушки. Фото: 62.мвд.рф

В УМВД по Рязанской области подробнее рассказали об автокатастрофе, случившейся 1 сентября на М-5 «Урал». Ранее стало известно, что в столкновении «Лады» и грузового автомобиля Volvo один человек погиб и двое пострадали.

Трагедия произошла примерно в 15:10 близ села Мосолово Шиловского района на 265 км федеральной трассы. Легковушкой, которая выехала на встречную полосу, управлял 48-летний житель Пензенской области. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Госпитализированы были два пассажира «Лады» в возрасте 18 и 23 лет.

Грузовиком управлял 26-летний житель Московской области. Фото: 62.мвд.рф

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