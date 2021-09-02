В руководстве рязанского УФСИН произошли изменения

В руководстве рязанского УФСИН произошло изменение. Рассказываем, в чем дело

Глава рязанского УФСИН Александр Комков представил личному составу полковника Дмитрия Пестова. Согласно приказу, на Пестова временно возложили обязанности первого замначальника управления.

Что известно о Дмитрии Пестове. Родился в 1978 году в Оханске Пермской области. Окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, а также Академию ФСИН России.

В уголовно-исполнительной системе с 1999 года. Начинал с должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности.

В дальнейшем служил начальником отряда, оперуполномоченным, начальником оперативного отдела, замначальника колонии по безопасности и оперативной работе, начальником колонии.

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