Проблемы с освещением в рязанском ЦПКиО объяснили в администрации

В ЦПКиО, где недавно потратили миллионы на освещение, образовались темные пятна. Фото: vk.com/belenetsky

В рязанском ЦПКиО, где недавно устанавливали новые фонари, возникли проблемы с освещением. О темных участках рассказали в соцсетях горожане. В частности, об аллее от улицы Пушкина до улицы Братиславской, где горело лишь три из более чем десятка фонарей.

Позже в парке вечером побывал заместитель председателя областного правительства Евгений Беленецкий. Он назвал следующие «недоработки»:

«Вышла из строя подсветка при входной группе со стороны ул. Пушкина. Не освещена территория вокруг «Зеленого театра» с выходом на пруд, тропинка вдоль теннисного корта с выходом к 5 гимназии тоже абсолютно темная», - написал Беленецкий на личной странице.

Со своим комментарием по сложившейся ситуации выступила администрация Рязани. Оказывается, во время ремонта теплосетей на улице Братиславской рабочие умудрились повредить кабель:

«Ресурсоснабжающими организациями был частично поврежден кабель освещения. Проводятся ремонтные работы по восстановлению кабеля. Все линии освещения ЦПКИО будут включены до конца недели», - пообещали в администрации.

Это тот самый участок улицы Братиславской, где некомпетентные (либо ведомые личными интересами) городские чиновники сначала провели ремонт дороги, а затем разрыли новое покрытие ради планового ремонта тепловых сетей, украв у рязанцев 10 млн рублей по нацпроекту БКАД.

Некоторые участки погрузились в тьму из-за... ремонта теплосетей. Фото: vk.com/belenetsky

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