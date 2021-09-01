В Рязанской области от COVID-19 продолжают умирать далеко нестарые люди

1 сентября в список жертв COVID-19 в Рязанской области включили еще четверых человек. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле умерших.

Это две женщины – в возрасте 62 года (скончалась в августе) и 63 года (скончалась в июле). И двое мужчин – в возрасте 41 год (скончался в июле) и 80 лет (скончался в июне).

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех этих случаях стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 949 человек.