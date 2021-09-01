В Рязанской области произошло ДТП со смертельным исходом

В результате аварии погиб один человек.
1 сентября на 264 километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Авария произошла примерно в 15.10 в Шиловском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранте» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с грузовиком.
В результате происшествия один человек погиб и двое получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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