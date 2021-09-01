В Рязанской области произошло ДТП со смертельным исходом

В результате аварии погиб один человек.

1 сентября на 264 километре автодороги М5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария произошла примерно в 15.10 в Шиловском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранте» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с грузовиком.

В результате происшествия один человек погиб и двое получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!