В День знаний школьники и студенты получили напутствия от руководителей РНПК

Фото: РНПК.

1 сентября руководство Рязанской НПК (дочернее общество НК «Роснефть») посетило образовательные организации в которых ведется подготовка кадров для нефтеперерабатывающей отрасли. Побывав в школе №43, Рязанском радиотехническом университете и Рязанском колледже электроники, руководители предприятия напутствовали школьников и студентов в новый учебный год, пожелали интересного погружения в мир знаний нефтехимии и пригласили их по окончанию учебы влиться в коллектив нефтеперерабатывающего предприятия.

И действительно, в наше непростое время очень важно быть уверенным в своем будущем, знать, что ты получишь достойную и нужную профессию, и понимать, что вопрос с местом работы для тебя решен уже сейчас. Именно такие возможности дарит рязанским школьникам и студентам РНПК в рамках корпоративной образовательной программы «Школа-вуз-предприятие».

Благодаря ей молодежь нашего и других регионов имеет возможность получить практико-ориентированные знания. В этом году РНПК запустила шестой «Роснефть-класс», десятую группу студентов направления «Химическая технология» в Радиотехническом университете и очередные группы в Рязанском колледже электроники.

НАША СПРАВКА

В новом учебном году в «Роснефть-класс» зачислено 25 школьников. В настоящее время из 75 его выпускников 45 получают высшее нефтехимическое образование в профильных ВУЗах (ФГБОУ ВО «РГРТУ», ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», РХТУ им. Д.И. Менделеева, ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина»). Остальные получают смежную профессию.

В 2021 году на направление подготовки «Химическая технология» РГРТУ поступило 30 студентов. При этом окончили обучение в текущем году девять студентов-бакалавров и 25 заочников. РНПК активно участвует в подготовке студентов базовой кафедры.

Кроме того, РНПК сотрудничает еще с десятью вузами страны. Завод также ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Участие завода в учебном процессе осуществляется посредством организации для студентов всех видов практи