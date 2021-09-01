2 сентября в Рязанской области начнется осеннее похолодание

2 сентября в Рязанской области начнется похолодание. В ночь на четверг ожидается +10…+15, днем +13…+18. Притом в Рязани по прогнозу местного гидрометеоцентра выше +16 температура не поднимется.

На следующий день, в пятницу, при аналогичной дневной температуре ночь прогнозируется аномально холодной. Термометры покажут +4…+9.

Возвращаясь ко 2 сентября, скажем, что на всей территории Рязанской области очень вероятны кратковременные дожди. Ветер при этом северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Такую погоду, типичную для более поздней осени, «Фобос» объясняет прохождением по Центральной России арктического атмосферного фронда. Он как раз проявляет себя холодными дождями и промозглым северным ветром.

«В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды», - говорят синопитики.

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