Губернатор Николай Любимов встретился с председателем комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андреем Макаровым

1 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов провел встречу с председателем Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутатом Госдумы РФ от Рязанской области, Андреем Макаровым.

В ходе встречи обсуждалась работа по исполнению Поручений Президента РФ В.В. Путина, приоритетные направления бюджетной политики региона, а также были скоординированы задачи на ближайшую перспективу.

Губернатор Николай Любимов отметил, что благодаря поддержке председателя Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова регион получил дополнительные средства, что позволило отремонтировать большое количество дорог.

«300 млн рублей дополнительных субсидий, которые были направлены в регион по поручению Президента РФ В.В. Путина, позволят привести в порядок ряд учреждений здравоохранения. Большую часть этих средств, 200 миллионов, решено направить на решение вопросов с обеспечением жителей наших населенных пунктов чистой водой», – сказал губернатор. – В работе над бюджетом для нас главное – выполнение задач, поставленных Президентом РФ. В. В Путиным. Будут заложены средства на дорожный ремонт, в том числе тех, о которых просят наши жители. Еще одна важная тема, о которой говорил глава государства, ремонт школ. Документы по ряду из них уже подготовлены. Постараемся, по максимуму оперативно провести эту работу. Обязательно продолжим ремонт учреждений здравоохранения, сельских Домов культуры, а также работу по благоустройства территорий».

Отдельно губернатор остановился на вопросе строительства ФОКов. Он подчеркнул, что именно Андрею Макарову принадлежит инициатива возвести такие объекты во всех районных центрах.

«8 муниципальных образований пока не имеют ФОКов. Мы активно ведем работу в этом направлении. Такие спортивные учреждения будут в каждом районе», – сказал губернатор. – Все плановые задачи мы будем решать, выполняя поручения главы государства. Люди ждут конкретных результатов и наша задача их обеспечить».

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что за последнее время Рязанская область в виде межбюджетных трансфертов получила более 2 млрд. рублей. Недавно поступившие 300 млн. рублей из федерального бюджета регион смог направить на решение тех проблем, которые обозначили люди.

«Важно, что все вопросы, обозначенные в Послании Президента РФ В.В. Путина, обеспечены финансированием. Надо продолжать активную работу по модернизации первичного звена здравоохранения, обновлению автопарка скорой медпомощи, при этом развивая систему мобильных медкомплексов и ряду других направлений, – сказал Андрей Макаров.– Остался месяц работы над трехлетним бюджетом. Нужна четкая и скоординированная работа рязанских министерств и ведомств с федеральными структурами. Необходимо, чтобы все возможности, которые открыло Послание Президента РФ, Рязанская область смогла использовать».

В ходе встречи Андрей Макаров обратился к Николаю Любимову с просьбой ускорить строительство школы в Сасове.

«Нам удалось с таким трудом перенести сроки строительства на два года. Очень хотелось бы, чтобы те богатые традиции, которые сложились в ней, ожили как можно раньше. Если есть возможность, нужно ускориться, но не в ущерб качеству», – сказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат Госдумы РФ от Рязанской области, Андрей Макаров.

Губернатор отметил, что задача выполнимая: «Надо помочь строителям в этом отношении. Думаю, что технически они абсолютно точно справятся. Со своей стороны, мы окажем им необходимую поддержку».

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.