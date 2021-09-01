В Рязани откроется новый пункт КВЦ

Муниципальное предприятие «Кустовой вычислительный центр» объявило об открытии очередного пункта приема платежей в Рязани. Расположится он на улице Затинной в доме №27 (ТЦ «Елки-Палки»).

Режим работы пункта обозначен следующий: с понедельника по пятницу 09:00-17:40, в субботу и воскресенье выходной.

На данный момент, по информации с сайта КВЦ, в Рязани действуют 23 пункта приема платежей муниципального предприятия.

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