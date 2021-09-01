Шел XXI век: рязанцам компенсируют расходы на дрова и уголь.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Рязанцы, которые живут в частных домах, отапливаемых дровами и углем, могут раз в год получить компенсацию расходов на покупку твердого топлива. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Рязанской области.
Услуга от властей предоставляется не всем, а только льготникам, имеющим право на получение социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Для отдельных категорий льготников предусмотрена возможность компенсировать не только стоимость топлива, но и расходы на его доставку. Компенсацию можно получить и за время, в течение которого гражданин ее не получал, а именно - за три года.
Чтобы оформит компенсацию, нужно обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения по месту жительства либо МФЦ.
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