В здании полиции Касимова произошло вооруженное нападение на полицейского

Рано утром 31 августа в Касимове произошло вооруженное нападение на полицейского. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 22-летний сержант патрульно-постовой службы дежурил в здании полиции – контролировал пропускной режим, когда на него с двумя ножами напал ранее судимый 23-летний местный житель.

В результате происшествия полицейский не пострадал, нападавшего скрутили, а ножи изъяли.

В настоящее время по данному факту следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области проводят проверку. Задержанный пытается объяснить мотив своего поступка. Как стало позже известно, судим молодой человек был по «наркотической» статье УК РФ.

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