Еще 17 автобусов рязанской автоколонны-банкрота раскупили по бросовой цене

Завершился очередной этап реализации имущества обанкроченной «Рязанской автоколонны №1310». Смерть муниципального предприятия с долгами более 130 млн руб. наступила в 2018 году, однако связанные с этим процедуры продолжаются до сих пор.

Техника при отсутствии спроса в буквальном смысле дешевеет каждую неделю. Напомним, в июне 2021-го ее выставили на продажу в три раза дешевле, чем год назад. Теперь и эти бросовые цены снизились вдвое (или почти вдвое).

17 августа индивидуальный предприниматель из Нижегородской области приобрел 8 автобусов по 222 тыс. руб каждый при начальной цене 382,5 тыс.. Другие девять машин ушли с молотка 31 августа за 241-250,6 тыс. руб. вместо 497,4 тыс. руб. Покупателями стали предприниматели из Ставропольского края и Калуги.

По самому дорогому проданному лоту можно отследить огромную разницу с оценкой июля 2020-го. Передвижной автозаправщик автоколонны тогда стоил 1,8 млн руб., а сейчас был продан за 265,3 тыс. руб.

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