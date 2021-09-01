В шести районах Рязанской области 1 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

1 сентября в шести районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Деево, деревня Карцово, деревня Лаптево, село Селезнево — с 09:00 до 17:00;

- деревня Аверкиево, деревня Алтухово, деревня Анциферово, деревня Большая Матвеевка, деревня Дунино, деревня Зубово, деревня Пансурово, село Стружаны, деревня Чебукино, деревня Лебедино, деревня Макеево, деревня Мягково, деревня Нефедово, деревня Русаново, деревня Тетерино, село Тюково, деревня Фомино, деревня Шакино — с 10:00 до 15:00.

Михайловский район:

- деревня Напольные Выселки — с 09:30 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Волынь, деревня Шляхино — с 11:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Казарь, деревня Семкино — с 11:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!