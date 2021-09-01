Ушел из жизни доцент РязГМУ Анатолий Малыгин.

28 августа ушел из жизни один из основателей последипломного образования в РязГМУ, доцент кафедры факультетской терапии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Малыгин Анатолий Григорьевич.

Анатолий Малыгин родился 9 января 1934 года. Медицинскую биографию начал в Астраханском государственном медицинском институте, который закончил в 1958 году.

С 1965 года – в Рязанском медицинском университете. Прошел научно-педагогический путь от ассистента до заведующего кафедрой физиотерапии.

С 2004 года и до конца своей жизни трудился доцентом кафедры факультетской терапии имени профессора В.Я. Гармаша.

Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова скорбит в связи с кончиной кандидата Анатолия Григорьевича и выражает соболезнования родным и близким.

«Его отличительными чертами были корректность и внимательное отношение к коллегам и студентам. Анатолий Григорьевич охотно делился огромным опытом работы с молодыми коллегами. Светлая память об Анатолии Григорьевиче Малыгине навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе.

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