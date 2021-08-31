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Происшествия31 августа 2021 10:26

Три человека пострадали в серьезном ДТП у Новомичуринска

Столкнулись ВАЗ и Toyota. Полиция озвучила подробности
Источник:kp.ru
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30 августа под Новомичуринском случилось серьезное ДТП.

30 августа под Новомичуринском случилось серьезное ДТП.

30 августа под Новомичуринском со стороны трассы Рязань – Пронск - Скопин случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Примерно в 18:00 столкнулись ВАЗ-21154 и Toyota Yaris.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, аварию спровоцировала 35-летняя жительница Пронска, которая не справилась с управлением «пятнашки». Ее госпитализировали с травмами.

Кроме того, пострадали водитель Toyota – 31-летняя жительница Новомичуринска – и ее пассажирка в возрасте 39 лет.

35-летняя жительница Пронска на «пятнашке» не справилась с управлением.

35-летняя жительница Пронска на «пятнашке» не справилась с управлением.

В ДТП пострадали три женщины.

В ДТП пострадали три женщины.

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