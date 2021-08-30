В рязанском селе после реконструкции откроют памятник участникам Великой Отечественной войны

Фото: Ассоциации частных и народных музеев России.

2 сентября 12.00 в селе Орехово Спасского района состоится торжественная церемония открытия обновленного памятника участникам Великой Отечественной войны.

Монумент, установленный еще в 1970-х годах, до недавнего времени находился без должного внимания, а прилегающая к нему территория пребывала в плачевном состоянии.

Но силами и средствами Ассоциации частных и народных музеев России при поддержке жителей села Орехово и содействии администрации Лакашинского сельского поселения были проведены масштабная реконструкция и благоустройство территории вокруг памятника.

В рамках торжественная церемония открытия пройдут выставки «Бессмертный полк Валаама» частного передвижного музея И. Марценюка, «Оружие победы» частного музея «Железные витязи» села Погост Касимовского района, экспозиция Рязанского регионального отделения Поискового движения России и фотовыставка «Наша Победа», подготовленная при содействии информационного агентства ТАСС.

Организаторы мероприятия считают его успешным примером частно-государственного партнерства и ставит своей целью сохранить память о павших в боях в годы Великой Отечественной войны.

В этот же день пройдет и церемония закладки фундамента нового музейно-просветительного комплекса «Орехово», который будет включать в себя музей мировой каллиграфии, музей русских гуслей и китайского гуциня и другие частные музеи.

Для гостей мероприятия состоится презентация нового сигнального выпуска печатного издания каталога Ассоциации частных и народных музеев России. Основной печатный тираж нового издания каталога выйдет к концу года. Желающие его приобрести могут оставлять заявки по телефону +7 (916) 353-20-98.

Для гостей и участников мероприятия с 14.00 до 17.00 будет работать полевая кухня.