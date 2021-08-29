Рязанцев 30 августа ждут спасительный юго-восточный ветер и 29 градусов

В понедельник, 30 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ожидается юго-восточный ветер, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +9…+14°С, днем +24…+29 градусов.

Кроме того, по данным специалистов МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении.

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