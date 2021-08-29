У «Леруа Мерлен» рязанец на легковушке снес знак «Парковка для инвалидов». Фото: Алексей Анохин | ПУВР

Утром 29 августа на парковке у гипермаркета «Леруа Мерлен» произошло ДТП. Об этом сообщается в социальных сетях.

Судя по фотографии за авторством Алексея Анохина, легковой автомобиль снес знак «Парковка для инвалидов». Подписчики паблика недоумевают, каким образом водителю удался сей маневр. Многие предположили, что водитель пытался подрифтовать. Но есть и другие мнения:

«Если без шуток, я видел такой же случай у «Ленты» в Борках. Без дрифтов, без скоростей... Просто незаметно этих серых столбов», - написал один из рязанцев.

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