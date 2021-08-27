25-летняя рязанка попалась в Мордовии на торговле «синтетикой»

Фото: пресс-служба УМВД по Мордовии.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летней рязанки, попавшейся на торговле синтетическими наркотиками в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

По данным правоохранительных органов, барышня была допущена к управлению крупными партиями «синтетики» и сама вела переписку с покупателями. Отмечается, что вместе с партнерами по преступному промыслу она ворочала килограммами запрещенных веществ.

Сбытом наркотиков она занялась летом 2020 года. Сначала в родной Рязанской области, а потом и в Мордовии. Оптовые партии «синтетики» она вместе с компаньонами забирала в тайниках, размещенных в Московской области. Затем наркотики дробили на мелкие дозы, пряча «закладки» в Саранске.

«Совместно с соучастником они оборудовали еще не менее 20 тайников. В момент организации очередных закладок фигуранты были задержаны сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Девушка заключила досудебное соглашение, активно сотрудничала со следствием и пока в одиночку предстанет перед судом.