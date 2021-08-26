Два рязанских троллейбуса будут ходить по измененной схеме

26 и 27 августа, а также с 30 августа до 4 сентября с 22:00 до 05:00 движение троллейбусов будет организовано по измененной схеме, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о троллейбусах №9 и №16. Ходить они будут от остановки «Клуб завода ТКПО» по улицам Молодцова, Интернациональной до конечной станции «Телезавод».

По информации властей, причина в изменениях - ремонт автомобильной дороги по улице Промышленной и закрытие движения транспорта на участке от улицы Космонавтов до Комбайнового завода.

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