Рязанские застройщики выкупили в Туле центральный рынок

Центральный рынок в Туле купили рязанские застройщики, сообщает «Федеральный бизнес журнал», ссылаясь на выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.

Согласно документу, земельным участком площадью 38,8 тысяч кв. метров на правах долевой собственности теперь владеют семь лиц. Часть из них имеет бизнес, связанный со строительством в Рязанской области.

Издание перечисляет новых владельцев центрального рынка. Ими являются:

- Николай Кирсанов, бенефициар ГК «Единство»;

- Анастасия Канке, владелица доли завода карбонатных материалов;

- Александр Канке, бенефициар ГК «Единство»;

- Дмитрий Панфилов, (компании «Гранд» и «Восток»);

- Андрей Ашаков (полный тезка нового собственника рынка) является директором рязанской компании «Высота» с основным видом деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость земли под тульским рынком почти 200 млн рублей. Возможно, там скоро развернут жилищное строительство.

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