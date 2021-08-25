Рязанские застройщики выкупили в Туле центральный рынок

Центральный рынок в Туле купили рязанские застройщики, сообщает «Федеральный бизнес журнал», ссылаясь на выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.
Согласно документу, земельным участком площадью 38,8 тысяч кв. метров на правах долевой собственности теперь владеют семь лиц. Часть из них имеет бизнес, связанный со строительством в Рязанской области.
Издание перечисляет новых владельцев центрального рынка. Ими являются:
- Николай Кирсанов, бенефициар ГК «Единство»;
- Анастасия Канке, владелица доли завода карбонатных материалов;
- Александр Канке, бенефициар ГК «Единство»;
- Дмитрий Панфилов, (компании «Гранд» и «Восток»);
- Андрей Ашаков (полный тезка нового собственника рынка) является директором рязанской компании «Высота» с основным видом деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.
Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость земли под тульским рынком почти 200 млн рублей. Возможно, там скоро развернут жилищное строительство.
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