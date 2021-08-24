Гости Рязани жалуются на нехватку туалетов. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Рязани остро не хватает биотуалетов. На это жалуются и местные жители, и гости города, приехавшие в Рязань в качестве туристов. Заветных кабинок на улицах мало, а те что есть – в удручающем состоянии.

В 2020 году в Рязани установили 35 новых кабинок, сообщает телекомпания «Ока» со ссылкой на городскую администрацию. Но все они находятся друг от друга на большом расстоянии. Чиновники уверяют, что ведут работу по увеличению количества биотуалетов в городе.

Кроме того, в Рязани уже заработали стационарные биотуалеты в сквере на Новослободской, ЦПКиО и сквере Скобелева. Правда, многие из них закрыты, а значит, со своей нуждой люди справляются, как могут.

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