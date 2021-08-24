Паромную переправу в Касимовском районе временно закрыли

24 августа в 08:00 в Рязанской области временно закрыли движение на паромной переправе. Речь идет о переправе между поселком Елатьма и совхозом «Маяк» Касимовского района. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Закрыта переправа будет до 24 августа 21:00.

На месте уже выставили предупреждающие знаки, но дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте основные правила безопасности», - напомнили в управлении МЧС.

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