Паромную переправу в Касимовском районе временно закрыли

24 августа в 08:00 в Рязанской области временно закрыли движение на паромной переправе. Речь идет о переправе между поселком Елатьма и совхозом «Маяк» Касимовского района. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.
Закрыта переправа будет до 24 августа 21:00.
На месте уже выставили предупреждающие знаки, но дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога.
«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте основные правила безопасности», - напомнили в управлении МЧС.
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