Вторая площадка для выгула собак в Рязани появится в Горроще.

В Рязани обустраивают еще одну площадку для выгула собак. Находиться территория для собаководов и их питомцев будет у Дворца молодежи со стороны улицы Стройкова. Там как раз сейчас благоустраивают площадку.

Как сообщили в администрации Рязани, на объекте рабочие выполняют земляные работы, устанавливают ограждения, укладывают тротуарную плитку. В скором времени там появятся и тренировочные снаряды.

Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки.

«Площадки для выгула и дрессировки собак обеспечивают безопасность и комфорт горожан, повышают культуру обращения с животными», - цитирует местных жителей пресс-служба городской администрации.

Первую площадку для выгула собак в Рязани открыли ровно год назад в Дашково-Песочне у дома №19/9 по улице Советской Армии.

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