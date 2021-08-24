Вторая площадка для выгула собак в Рязани появится в Горроще.
В Рязани обустраивают еще одну площадку для выгула собак. Находиться территория для собаководов и их питомцев будет у Дворца молодежи со стороны улицы Стройкова. Там как раз сейчас благоустраивают площадку.
Как сообщили в администрации Рязани, на объекте рабочие выполняют земляные работы, устанавливают ограждения, укладывают тротуарную плитку. В скором времени там появятся и тренировочные снаряды.
Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки.
«Площадки для выгула и дрессировки собак обеспечивают безопасность и комфорт горожан, повышают культуру обращения с животными», - цитирует местных жителей пресс-служба городской администрации.
Первую площадку для выгула собак в Рязани открыли ровно год назад в Дашково-Песочне у дома №19/9 по улице Советской Армии.
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