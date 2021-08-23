В Рязани полиция проводит масштабные рейды по общественным местам

Днем 23 августа полицейские вышли в рейды по общественным местам Рязани, чтобы усилить контроль за порядком, а также безопасностью в местах массового пребывания людей.

Полиция при поддержке специалистов кинологической службы не только патрулирует оживленные улицы, но и проверяет транспорт и ручную кладь пассажиров.

В настоящее время в Рязани проводятся международные армейские игры. Для участия съехались команды из 24 стран мира. Продлятся игры до 2 сентября.

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