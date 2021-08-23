На трассе Р-132 в Рязанской области до конца года установят пять светофоров

До конца года в Рязанской области на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» установят пять пешеходных светофоров, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Светофоры установят у села Захарово, поселка Стенькино Рязанского района, села Стрелецкие Выселки и села Маково Михайловского района.

Как отметили дорожники, на трассе Р-22 «Каспий» у поворота на город Скопин светофор уже работает.

— Безопасность движения остается одним из приоритетов работы нашего управления на подведомственной сети федеральных автодорог, — заверил замначальника ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Владимир Сухин.

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