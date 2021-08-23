В Рязани бесследно исчезла 39-летняя Дильбар Тугузбаева
В Рязани бесследно исчезла 39-летняя Дильбар Тугузбаева, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, местонахождение женщины не могут установить с 16 августа. Может находиться в любом районе города и области.
Женщину не могут найти с 16 августа.
Приметы: 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Как была одета на момент пропажи: неизвестно.
Кроме того, продолжаются поиски 48-летнего Вадима Перелыгина. Главная примета мужчины – ампутированная левая рука. Пропал он в Сасовском районе (читать подробнее).
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