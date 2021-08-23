В Рязани бесследно исчезла 39-летняя Дильбар Тугузбаева

В Рязани бесследно исчезла 39-летняя Дильбар Тугузбаева, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, местонахождение женщины не могут установить с 16 августа. Может находиться в любом районе города и области.

Женщину не могут найти с 16 августа.

Приметы: 165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Как была одета на момент пропажи: неизвестно.

Кроме того, продолжаются поиски 48-летнего Вадима Перелыгина. Главная примета мужчины – ампутированная левая рука. Пропал он в Сасовском районе (читать подробнее).

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