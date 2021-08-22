В Рязанской области разыскивают исчезнувшего мужчину с ампутированной рукой.

В Рязанской области разыскивают бесследно исчезнувшего 48-летнего Вадима Перелыгина, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина еще 17 августа вышел из дома в селе Малый Студенец Сасовского района, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые.

Особые приметы: ампутирована левая рука выше локтя.

Был одет: темная футболка, спортивные штаны, тапочки.

Если есть сведения о местонахождении Вадима Перелыгина, звоните по номеру: 112.

Вадим Перелыгин почти неделю не выходит на связь с родственниками.

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