В Рязани начался сбор подписей против вони

В Рязани начался сбор подписей против зловония, воцарившегося в областном центре. Об этом сообщается в группе «Дышим чистым» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы начинаем сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в городе Рязани», - написали общественники.

Подписать обращение к представителям власти и контролирующих органов можно будет до 25 августа включительно.

Точки сбора подписей:

Суббота (21.08), остановка Новоселов 54, у входа в ТЦ Шереметьевский 17.00-19.00;

Суббота (21.08), большая детская площадка между домами Шереметьевская 10. Корпус 2 и корпус 4 с 18.00-20.00;

Воскресенье (22.08), рынок в Дашково-Песочне в 13.00;

Воскресенье (22.08), ТЦ «Глобус» - с 18.00-20.00, сбор на улице около ближайшего к остановке входа;

Понедельник (23.08), площадь Театральная (у фонтана) с 19.00 до 20.00.

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