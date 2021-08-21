Шаурму в Рязани готовят с нарушением санитарных правил

Не вся рязанская шаурма безопасна. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во многих заведениях этнического фастфуда, где готовят любимую рязанцами шаурму, нарушают санитарные правила. Об этом рассказывается в сюжете ГТРК «Ока».

По словам наших коллег, в проверенных ими точках общепита, повара работали без масок и перчаток, а это является нарушением санитарных норм. Нашлось в сюжете и место для положительного примера. Им оказалась палатка, расположенная на улице Дзержинского.

«Это единственный продавец, попавший в поле нашего зрения, у которого есть маска и перчатки, и он заверил нас, что клиентов обслуживает, соблюдая нормы закона», - рассказывается в видео.

В заключение журналисты призвали рязанцев не мириться с нарушениями и сообщать о них в Роспотребнадзор.

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