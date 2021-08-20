Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

Маленькой Богдане Голинко требуется срочная помощь. Малышка родилась слабенькая, на раннем сроке с оттеком головного мозга и перенесла 2 остановки сердца. Сейчас Богдане восемь лет и врачи диагностировали ей - спастический тетрапарез, множественные мышечные контрактуры верхних и нижних конечностей, тяжелый эквиновальгус (Другое название дефекта - синдром балерины, или хождение на цыпочках).

Родители Богданы не отчаиваются, воспитывая четверых детей, они всеми силами пытаются помочь дочке.

19 декабря 2020 года тульские врачи провели операцию, после которой малышка с трудом, не без помощи папы и мамы, передвигается, но ее ножки еще очень слабы. Требуется еще одна сложная операция.

В общей сложности на операцию, которая пройдет в Туле, требуется 38 000 рублей. Только всеобщими силами мы сможем поставить Богдану на ножки.

Реквизиты перевода:

Получатель: Голинко Валентина Александровна

Номер счета: 40817810553009104892

Банк получателя: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк

БИК: 046126614

Корреспондентский счет: 30101810500000000614

КПП: 623402001

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ОКПО: 09248701

ОГРН: 1027700132195

Реквизиты

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь