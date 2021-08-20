Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь
Маленькой Богдане Голинко требуется срочная помощь. Малышка родилась слабенькая, на раннем сроке с оттеком головного мозга и перенесла 2 остановки сердца. Сейчас Богдане восемь лет и врачи диагностировали ей - спастический тетрапарез, множественные мышечные контрактуры верхних и нижних конечностей, тяжелый эквиновальгус (Другое название дефекта - синдром балерины, или хождение на цыпочках).
Родители Богданы не отчаиваются, воспитывая четверых детей, они всеми силами пытаются помочь дочке.
19 декабря 2020 года тульские врачи провели операцию, после которой малышка с трудом, не без помощи папы и мамы, передвигается, но ее ножки еще очень слабы. Требуется еще одна сложная операция.
В общей сложности на операцию, которая пройдет в Туле, требуется 38 000 рублей. Только всеобщими силами мы сможем поставить Богдану на ножки.
Реквизиты перевода:
Получатель: Голинко Валентина Александровна
Номер счета: 40817810553009104892
Банк получателя: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк
БИК: 046126614
Корреспондентский счет: 30101810500000000614
КПП: 623402001
ИНН: 7707083893
ОКПО: 09248701
ОГРН: 1027700132195
Реквизиты
Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь
Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь