Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 14:31

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

На одну сложную операцию требуется 38 тысяч рублей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

Маленькой Богдане Голинко требуется срочная помощь. Малышка родилась слабенькая, на раннем сроке с оттеком головного мозга и перенесла 2 остановки сердца. Сейчас Богдане восемь лет и врачи диагностировали ей - спастический тетрапарез, множественные мышечные контрактуры верхних и нижних конечностей, тяжелый эквиновальгус (Другое название дефекта - синдром балерины, или хождение на цыпочках).

Рязанская девочка страдает синдромом балерины

Родители Богданы не отчаиваются, воспитывая четверых детей, они всеми силами пытаются помочь дочке.

19 декабря 2020 года тульские врачи провели операцию, после которой малышка с трудом, не без помощи папы и мамы, передвигается, но ее ножки еще очень слабы. Требуется еще одна сложная операция.

В общей сложности на операцию, которая пройдет в Туле, требуется 38 000 рублей. Только всеобщими силами мы сможем поставить Богдану на ножки.

Реквизиты перевода:

Получатель: Голинко Валентина Александровна

Номер счета: 40817810553009104892

Банк получателя: Рязанское отделение №8606 ПАО Сбербанк

БИК: 046126614

Корреспондентский счет: 30101810500000000614

КПП: 623402001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 09248701

ОГРН: 1027700132195

Реквизиты

Реквизиты

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь

Восьмилетней рязанке с синдромом балерины требуется помощь