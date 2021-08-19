На улице Циолковского пенсионер на иномарке сбил женщину.

Утром 18 августа на улице Циолковского 69-летний рязанец за рулем автомобиля KIA Rio сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия женщина получила травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили различные травмы.

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