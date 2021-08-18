В Рязани обсудили инвестиционный и туристический потенциал региона

Николай Любимов осмотрел выставку.

Перед началом пленарной сессии Инвестиционного Форума «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», губернатор региона Николай Любимов познакомился с экспозицией выставочной зоны и работой дискуссионной площадки областного минкульта, посвященных инвестиционному и туристскому потенциалу Рязанской области.

В частности, представители регионального министерства культуры и туризма рассказали губернатору о промежуточных результатах работы ведомства в рамках соглашения о развитии агломерации «Большое Золотое кольцо». Оно было заключено между областным правительством и Федеральным агентством по туризму в июне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Проект «Большое Золотое кольцо» предполагает развитие межрегиональной маршрутной сети, туристской и сопутствующей инфраструктуры, привлечение частных инвестиций, создание общего качественного туристического пространства на территориях-участниках агломерации.

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От Рязанской области в «Большое Золотое кольцо» заявлены 9 муниципальных образований: города Рязань, Касимов, Скопин, а также Рыбновский, Рязанский, Михайловский, Клепиковский, Касимовский и Спасский районы. По информации ведомства, в настоящее время Ростуризм разрабатывает детальный мастер-план агломерации, который определит приоритеты развития для каждого муниципального образования-участника.

Проект «Большое Золотое кольцо» значительно повысит туристическую привлекательность региона.