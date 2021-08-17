УФАС уличила УРТ в сговоре с комерческим перевозчиком

Управление Федеральной антимонопольной службы выяснило, что между МУП УРТ и коммерческим перевозчиком ООО «Вест Лайн» существовал сговор.
«ООО «Вест-Лайн», минуя конкурентную процедуру, оказывало перевозки пассажиров и извлекало прибыль, начиная с сентября 2019 года по март 2021 года в результате достигнутого с МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» соглашения, запрещенного антимонопольным законодательством», - сообщается на сайте ведомства.
Согласно закону частный перевозчик мог получить право на оказание услуг, которые субсидируются из бюджета, только в случае его победы на торгах. Для того, чтобы обойти это требование «УРТ» привлекло «Вест Лайн» к перевозкам, искусственно «дробя» сделку на несколько договоров с ценой менее 100 тысяч рублей.
Кроме того, на автобусах частного перевозчика были размещены логотипы МУП, а в салонах имелась информация, что услугу оказывает УРТ, а не «Вест Лайн».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!