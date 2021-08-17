УФАС уличила УРТ в сговоре с комерческим перевозчиком

Управление Федеральной антимонопольной службы выяснило, что между МУП УРТ и коммерческим перевозчиком ООО «Вест Лайн» существовал сговор.

«ООО «Вест-Лайн», минуя конкурентную процедуру, оказывало перевозки пассажиров и извлекало прибыль, начиная с сентября 2019 года по март 2021 года в результате достигнутого с МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» соглашения, запрещенного антимонопольным законодательством», - сообщается на сайте ведомства.

Согласно закону частный перевозчик мог получить право на оказание услуг, которые субсидируются из бюджета, только в случае его победы на торгах. Для того, чтобы обойти это требование «УРТ» привлекло «Вест Лайн» к перевозкам, искусственно «дробя» сделку на несколько договоров с ценой менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, на автобусах частного перевозчика были размещены логотипы МУП, а в салонах имелась информация, что услугу оказывает УРТ, а не «Вест Лайн».

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