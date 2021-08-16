Рязанские предприниматели пожаловались прокурору на три убитые дороги в Приокском

Рязанские предприниматели пожаловались и.о. прокурора региона Никите Зубко и бизнес-омбудсмену Михаилу Пронину на три убитые дороги в микрорайоне Приокском. Речь идет о дорогах по улицам Бирюзова, Шабулина и Магистральной.

Как отметили предприниматели, «состояние дорожной сети оказывает негативное влияние на ведение бизнеса, а также сроков проведения экспертизы, необходимой для расследования уголовного дела». О каком именно уголовном деле идет речь, ни аппарат омбудсмена, ни прокуратура не уточняют, однако надзорный орган заверил, что проведет соответствующие проверки.

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