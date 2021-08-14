Рязанцев 15 августа ждут спасительный ветер и 28 градусов

В воскресенье, 15 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков. Ветер переменный, порывами до восьми метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью +9...+14°С, днем +23…+28 градусов.
Кроме того, по данным УМЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.
«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - сообщает ведомство.
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