Пьяный газелист в суде обвинил рязанку с ребенком в автоподставе

Советский районный суд вынес приговор виновнику пьяного ДТП в Рязани. Водитель уже не в первый раз попадается за рулем нетрезвым, а потому ответственность для него была предусмотрена уголовная (ст.264.1 УК РФ).

Водитель «Газели» сдавая задом, спровоцировал столкновение с ВАЗ-2114. Алкотестер показал у него 1,196 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, а это далеко уже не легкая степень опьянения.

В суде газелист отметился тем, что стал валить вину на женщину, управлявшую «четырнадцатой». Мол, она с шестилетним ребенком на пассажирском сидении специально решила его протаранить, чтобы получить деньги с него и страховой компании.

При этом нашлись смягчающие наказание обстоятельства. В итоге гражданину по фамилии на «М.» назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ. Управлять транспортными средствами ему запретили в течение трех лет.

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