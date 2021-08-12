Губернатор Любимов до конца лета продлил коронавирусные ограничения

Губернатор Николай Любимов подписал очередное распоряжение по продлению ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Согласно документу, в Рязанской области до 30 августа продлили режим самоизоляции для пожилых людей (65+), а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Никаких послаблений по-прежнему барам, ресторанам, кафе и прочим заведениям общественного питания. Работать они могут только с 06:00 до 01:00. В круглосуточном режиме можно работать исключительно навынос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!